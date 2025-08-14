Cancilleres de China, Camboya y Tailandia celebran reunión de té en suroeste de China

Beijing 14 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, invitó hoy jueves al viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, Prak Sokhonn, y al ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Maris Sangiampongsa, a participar en una reunión de té en Anning, en la provincia suroccidental china de Yunnan, y los tres entablaron una comunicación amistosa y sincera en una atmósfera armoniosa para hablar sobre los conflictos fronterizos entre Camboya y Tailandia.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que ni Camboya ni Tailandia quieren que continúen los conflictos fronterizos y que ambos están dispuestos a reanudar el diálogo y mejorar las relaciones, y agregó que la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cooperación Lancang-Mekong (CLM), que se celebrará en Anning, brinda una oportunidad para que ambas partes persigan estos objetivos.

También señaló que la palabra «Anning» implica paz, armonía y amistad en chino, y se espera que tanto Camboya como Tailandia puedan hablar conjuntamente a favor de la paz durante su estancia en Anning.

Al señalar que China apoya a Camboya y Tailandia en la participación en el diálogo, la eliminación de malentendidos, la reconstrucción de la confianza mutua y la restauración de los intercambios y la cooperación normales, Wang dijo que China respalda a ambas partes en la implementación plena del consenso alcanzado en la sesión extraordinaria de la reunión del Comité General de Fronteras (CGF) entre Camboya y Tailandia y la consolidación de la situación de alto al fuego sin demora.

China también apoya a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para que desempeñe su debido papel y resuelva adecuadamente los problemas al estilo de la ASEAN, apoya a ambas partes para que respondan a las demandas de los dos pueblos y reabran los cruces fronterizos lo antes posible, dijo Wang.

China está dispuesta a brindar apoyo y asistencia para el retiro de minas y otras actividades en las zonas fronterizas entre Camboya y Tailandia, de acuerdo con la voluntad de ambas partes, afirmó Wang. Añadió que Camboya y Tailandia son vecinos y hermanos eternos, y se tiene la convicción de que ambas partes pueden gestionar eficazmente disputas específicas y colaborar para abordar diversos desafíos globales.

Esto seguramente será bien recibido por los pueblos de ambos países y también es la expectativa común de los países de la región, afirmó Wang.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Camboya y Tailandia agradecieron sinceramente a China por brindar la oportunidad de comunicación entre las dos partes y apreciaron altamente el papel constructivo de China para aliviar la situación y promover el diálogo.

Ambas partes enfatizaron el valor de la paz y la importancia de la buena vecindad, y reafirmaron su disposición a implementar activamente el acuerdo de alto el fuego, aprovechar al máximo el mecanismo de diálogo y gestionar y resolver las controversias a través de medios pacíficos.