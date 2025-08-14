China insta a Japón a actuar con prudencia en cuestión de Taiwan

Beijing, 14 ago (Xinhua) — China insta a Japón a reflexionar profundamente sobre la historia, aprender de ella, actuar con prudencia en la cuestión de Taiwán, abstenerse de dañar la soberanía de China de cualquier forma y evitar el envío de mensajes erróneos a las fuerzas separatistas proclives a la «independencia de Taiwán», señaló hoy jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Lin Jian dijo lo anterior cuando se le pidió que comentara los reportes periodísticos de que el Gobierno japonés indicó que el ministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Jun, canceló su planeada visita a Japón, y de que existen análisis de medios de comunicación que mencionan que esta decisión está relacionada con la visita a Japón del jefe de las llamadas autoridades de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung.

«Le remito a las autoridades competentes para conocer la razón específica por la que el ministro Han Jun pospuso su visita a Japón», expresó Lin Jian, y agregó que China mantiene una actitud abierta hacia el mantenimiento de la colaboración con Japón en distintos niveles.

El portavoz aseveró que si Japón tiene la sinceridad de mantener intercambios con China, debe tomar medidas concretas para respetar seriamente el principio de una sola China, defender los fundamentos políticos de las relaciones entre China y Japón, y actuar de acuerdo con el espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón, así como con el compromiso de Japón de promover de manera integral la relación estratégica de beneficio mutuo entre China y Japón. Japón, en lugar de decir una cosa y hacer otra.

Acerca de la visita de Lin Chia-lung a Japón, el portavoz subrayó que al permitir que realizara un «viaje personal», Japón proporciona un escenario para las actividades separatistas de las fuerzas proclives a la «independencia de Taiwan», viola gravemente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los principios incluidos en los cuatro documentos políticos entre China y Japón, y envía una señal muy errónea.