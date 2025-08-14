China lanzará nuevo tipo de visa para jóvenes profesionales de ciencia y tecnología

Beijing, 14 ago (Xinhua) — China introducirá una nueva categoría de visa para jóvenes talentos en ciencia y tecnología, de acuerdo con una decisión del Consejo de Estado.

El primer ministro, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado que promulga la decisión de modificar la normativa nacional sobre la administración de entradas y salidas de extranjeros.

Según la decisión, China añadirá una visa K a sus categorías de visas ordinarias, disponible para jóvenes profesionales cualificados en ciencia y tecnología.

Los solicitantes de esta visa deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades chinas pertinentes y presentar la documentación de respaldo.

Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de octubre.

En comparación con los 12 tipos de visas ordinarias existentes, las visas K ofrecerán más facilidades a sus titulares en términos del número de entradas permitidas, el período de validez y la duración de la estancia, de acuerdo con una conferencia de prensa realizada hoy jueves por las autoridades pertinentes.

Después de entrar a China, los titulares de visas K pueden participar en intercambios en ámbitos como educación, cultura y ciencia y tecnología, así como en actividades empresariales y comerciales pertinentes.

Aparte de los requisitos específicos de edad, formación académica y experiencia laboral, las solicitudes de visas K no requieren que un empleador o entidad nacional emita una invitación, y el proceso de solicitud también será más simplificado.

«El desarrollo de China requiere de la participación de talentos de todo el mundo, y el desarrollo de China también brinda oportunidades para ellos», de acuerdo con la conferencia de prensa.

La decisión tiene como objetivo seguir implementando la estrategia de desarrollo de la fuerza laboral de China en la nueva era, facilitar la entrada al país de jóvenes talentos en ciencia y tecnología y promover la cooperación y los intercambios internacionales entre jóvenes profesionales en ciencia y tecnología, afirmaron los funcionarios en la conferencia de prensa.

La decisión fue anunciada en medio de la continua simplificación de las normas de visado por parte de China para promover los intercambios internacionales en los años recientes. Hasta finales de julio, China había introducido acuerdos unilaterales de entrada sin visa o de exención mutua de visas con 75 países.

Impulsada por estas normas de visado más flexibles, en particular la ampliación de los programas de viaje sin visa del país, China ha registrado un incremento en el número de visitantes internacionales que llegan a sus fronteras.

De acuerdo con la Administración Nacional de Inmigración, los ciudadanos extranjeros realizaron un total de 38,05 millones de viajes hacia o desde China en los primeros seis meses de 2025, un aumento del 30,2 por ciento interanual. De estos viajes, 13,64 millones fueron entradas sin visa, un incremento del 53,9 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.