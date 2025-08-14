Corea del Norte advierte de la «quimera» de Seúl

Moscú, 14 Ago (Sputnik).- Seúl vive la falsa ilusión de un eventual diálogo entre Washington y Pyonyang, que no tiene «nada que ver» con Estados Unidos y no tiene interés en retomar conversaciones, ha declarado este jueves Kim Yo-jong, hermana del líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), en un comunicado difundido por KCNA.

La influyente funcionaria negó que su país haya retirado altavoces de propaganda en la frontera como habían afirmado autoridades surcoreanas. Según Kim, esta versión es una «suposición unilateral infundada» utilizada por Seúl para dar la impresión de que las relaciones intercoreanas se están restableciendo.

«Nunca hemos retirado los altavoces instalados en la frontera y no tenemos la intención de retirarlos«, subrayó. También cuestionó la supuesta voluntad de distensión del Gobierno surcoreano y su decisión de ajustar o posponer maniobras militares conjuntas con EE.UU., señalando que esto «no merece elogios» y terminará siendo una falacia.

Para Kim, estas medidas son meros intentos de mejorar la imagen de Seúl mientras mantiene una «intención hostil» hacia Pionyang. En este sentido, advirtió que los ejercicios militares previstos para el 18 de agosto volverán a mostrar el «carácter agresivo» del Gobierno surcoreano.

«Los gobernantes de Seúl tienen un propósito en forjar la opinión pública mientras embellecen su nueva política hacia la RPDC. Su cálculo necio es que si logran que respondamos a sus acciones, será positivo; si no, sus acciones al menos reflejarán ‘esfuerzos de distensión’ y podrán atribuirle la responsabilidad de la escalada de tensiones a la RPDC y ganarse el apoyo mundial», explicó la alta funcionaria.

«Sin embargo, ese truco no es más que una quimera y no nos llama la atención en absoluto», concluyó. (Sputnik)