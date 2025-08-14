EE. UU. propone un plan de casi mil millones de dólares para minerales y materiales críticos

Washington, 14 ago (Xinhua) — El Gobierno de Estados Unidos propuso un financiamiento de casi mil millones de dólares para acelerar el desarrollo de minerales y materiales en el país, informó el miércoles el Departamento de Energía estadounidense.

Los fondos están destinados a fortalecer las tecnologías de minería, procesamiento y fabricación en las cadenas de suministro de minerales y materiales críticos, indicó el departamento en un comunicado.

Se destinarán hasta 500 millones de dólares para expandir el procesamiento de minerales y materiales críticos, así como la fabricación y el reciclaje de baterías en Estados Unidos, mientras que se ofrecerán hasta 135 millones de dólares para apoyar la cadena de suministro de tierras raras del país, dijo la Oficina de Manufactura y Cadenas de Suministro de Energía del departamento.

La Oficina de Energía Fósil y Gestión del Carbono del departamento también planea proporcionar alrededor de 250 millones de dólares a instalaciones, incluyendo plantas de carbón, y hasta 50 millones de dólares para impulsar los procesos en la cadena de suministro de imanes de tierras raras, que es crucial para los semiconductores.