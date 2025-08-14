El futuro energético debe pensarse con hidrógeno verde

San José, 14 Ago (OCI/UCR).- Con el fin de contribuir con la ruta hacia la descarbonización y promover el uso de energías limpias en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Escuela de Ingeniería Química, impulsa acciones para sensibilizar al estudiantado sobre la importancia de conceptualizar y desarrollar soluciones basadas en el hidrógeno verde.

La iniciativa, liderada por la Dra. Jimena Incer Valverde, se enmarca en un contexto global de cambio climático y busca transformar el panorama energético nacional; mediante la promoción del hidrógeno verde como portador de energía.Este vector energético, producido a partir de fuentes renovables, tiene un alto potencial para sustituir combustibles fósiles, reducir emisiones contaminantes y fortalecer la seguridad energética del país.

El hidrógeno verde se obtiene mediante un proceso de electrólisis del agua, en el cual se separan las moléculas de agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) mediante el uso de electricidad. Cuando esta electricidad proviene de fuentes limpias como la solar, eólica o hidroeléctrica, la producción de hidrógeno no genera emisiones de gases de efecto invernadero.

Según Incer, “el objetivo principal es motivar a las y los estudiantes a identificar oportunidades y necesidades del país en el uso del hidrógeno verde como respuesta global ante el cambio climático, especialmente en sectores clave como el transporte y la industria”.

“En otros países se están impulsando proyectos, políticas e iniciativas basadas en hidrógeno verde, incluso en lugares que no cuentan con suficientes fuentes de energía limpia para producirlo. Esto representa una gran oportunidad para Costa Rica. Aunque hoy resulte difícil pensar en exportar hidrógeno en su fase gaseosa, sí es posible generar valor a partir de derivados como el amoníaco y el metanol”, explicó la doctora.

Actualmente, la investigadora está iniciando una línea de investigación sobre esta temática con el proyecto “Evaluación de las Condiciones Técnicas y Habilitantes de Costa Rica en la Producción de Hidrógeno Verde y su Utilización”.

Foro “Hidrógeno Verde en Costa Rica: Innovación y Juventudes”

Como parte de las acciones de divulgación y capacitación, la UCR organiza el foro especializado “Hidrógeno verde en Costa Rica: Innovación y juventudes”, que reunirá a aliados estratégicos, empresas y representantes del sector productivo para abordar avances, desafíos y oportunidades que ofrece la implementación de tecnologías basadas en hidrógeno verde en el país.

“El evento busca promover la innovación y el liderazgo juvenil mediante un diálogo intersectorial que reúna a jóvenes, academia, sector público, cooperación internacional y empresas. Esto contribuirá directamente al Eje 2: ‘Desarrollo de un Centro de Tecnología e Innovación en Hidrógeno Verde’ de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica”, detalló Incer.

El foro, abierto al público, se llevará a cabo el martes 19 de agosto, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el miniauditorio 2 de la Facultad de Ingeniería.

Durante esta actividad participarán como expositores: la Dra. Jimena Incer Valverde, de la Escuela de Ingeniería Química, UCR; la M.Sc. Katty López Campos, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; y el Ing. Javier Bonilla Herrera, de la Asociación Costarricense de Hidrógeno y M. Sc. MBA. Esteban Echeverría Fernández, de Sixent Consulting.

“Esperamos que esta actividad genere interés en nuestras y nuestros estudiantes, que sirva de guía para iniciar líneas de investigación y proyectos académicos sobre hidrógeno verde. Queremos que vean que hay otros actores en el país trabajando en este campo, aunque todavía hay muchos retos con respecto a la adopción de tecnologías de hidrógeno verde, aún existe mucho por innovar y que podemos crear productos con valor agregado para exportar”, concluyó Incer.

La actividad es organizada por la Escuela de Ingeniería Química de la UCR, la Asociación Costarricense de Hidrógeno, la Red de Juventudes y Cambio Climático y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Costa Rica.