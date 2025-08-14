El jefe de la Duma rusa se reúne con Kim Jong-un en Pyongyang

Pyongyang, 14 ago (Sputnik).- El presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, se reunió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, informó el servicio de prensa de la Duma.

«En Pyongyang se celebró una reunión entre el presidente de la Duma de Estado, Viacheslav Volodin, y el presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un», resalta el comunicado.

Según la nota, Volodin le transmitió cálidas palabras de bienvenida del presidente ruso, Vladímir Putin, y sus felicitaciones por el 80 aniversario de la liberación de Corea del Norte del dominio colonial japonés.

«Además, Viacheslav Volodin expresó su gratitud a Kim Jong-un por el apoyo del pueblo coreano a Rusia en la lucha contra los invasores neonazis en la provincia de Kursk», indicó.

El jefe de la Duma se encuentra de visita oficial en Corea del Norte por invitación de la Asamblea Popular Suprema norcoreana.

Anteriormente, Volodin celebró una reunión con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Suprema del Pueblo, Choe Ryong-hae, durante la cual abordaron nuevos formatos de cooperación interparlamentaria. (Sputnik)