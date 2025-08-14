El juicio, un cuento para meditar

Subí las gradas del Tribunal con las manos atadas, escoltado por dos consejeros de la oficina de espionaje de la Presidencia, aún no me notificaban la acusación, no obstante sabía por algunos conocidos, que los muchachos contratados por el señor presidente para espiar a sus críticos, montaban cualquier tramoya para hundir a todos los posibles enemigos.

Una vez en la sala, un recinto frío y con poca luz, se me quitaron las esposas y un juez joven me indicó sentarme. La oscuridad de la sala no me permitió observar los rasgos del hombre joven que gritó, fuera de sí, aunque los jueces no gritan, pero éste gritó:

-Póngase de pie.

Obedecí la orden, sabía que los miembros de la HUPADD eran entrenados para actuar contra todo principio constitucional.

-Se le leerán los cargos y tendrá media hora para su defensa, volvió a chirriar el juez.

Una mujer prematuramente envejecida, con el pelo revuelto y gafas negras con brillantes de fantasía estilo años sesenta, con cola de pato, se puso de pie y camino hacia una especie de ambón.

-Señor Garcia Mendez Etelberto, se le acusa de promover el desorden en la vía pública, de agredir verbalmente a la policía de la presidencia, de negarse a asistir a la vista en el juzgado de instrucción, de promover la desobediencia civil, de ignorar a propósito los cobros judiciales, de desacato a la autoridad presidencial.

En realidad no comprendía de qué se trataba, pero procuré mantener la calma, aunque desde hacía seis años existía una dictadura promovida por los tres supremos poderes. Tenía la convicción de estar asistiendo a un proceso abreviado para ser fusilado.

-El desorden no lo promoví yo, fueron Balbino y Cólimo, ambos dirigentes de la extrema derecha de este país. Yo sencillamente estaba ahí en el momento en que se dieron los hechos. Al policía que me arrestó le dije que no me apretara las esposas. No se me entregó ninguna notificación. Dije que había que ignorar las órdenes que perjudican al individuo. Pagué a tiempo mi marchamo, no hubo atraso. La HUPADD me persiguió por todas las redes sociales, instigando a otras personas a injuriarme. Dije que el presidente no me representaba a mi, cosa que sigo sosteniendo.

Se levantó el rapaz con toga de juez y me recriminó por, según su punto de vista, estar promoviendo la insurrección, desobedeciendo el estado tripartito.

-Se le ordena de parte de éste tribunal, permanecer callado. El licenciado Johnny Beep, lo representará.

Entró al recinto un hombre joven, con una computadora portátil. Se presentó muy melosamente al joven juez, a mi ni siquiera me miró.

-Señor juez, mi representado no sabe absolutamente nada de lo que se le acusa, simplemente trata por medio del disimulo de ignorar la gravedad de los hechos.

Bueno, pensé, y si éste es mi defensor, muy mal me irá, tengo dos que me acusan, sólo falta que la mujer de anteojos estilo old fashion que leyó los cargos, aún sin conocerme sea testigo de la corona. Recordé cómo había escrito yo artículos criticando al presidente de la República, quizá no debí haberlo hecho.

-Será un proceso abreviado, dijo el joven con voz firme, sin cara de juez.

Quise interrumpir, me lo impidieron los policías, me sentí impotente. ¿Donde está la ley? ¿Dónde están los opositores? Había algo extraño, porque una voz del fondo de la sala dijo: -Los opositores viven de alquileres estatales, entonces ni pretenda que lo escuchen, nadie mata la gallina de los huevos de oro.

Quedé frío, no podía comprender, empecé a sudar frío, grité con todas mis fuerzas, hasta que miré el cielo raso, era mi recámara, estaba soñando. ¿Sería una premonición de lo que sucederá?

Escrito el 23 de julio 2018.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico.