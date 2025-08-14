Están «en riesgo de hambruna» 17 zonas sudanesas, según la ONU

Naciones Unidas, 13 ago (Xinhua) — Diecisiete zonas de Sudán, entre ellas partes de Darfur, las montañas Nuba, Jartum y Gezira, están «en riesgo de hambruna», alertó el miércoles Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en su rueda de prensa diaria.

La hambruna que se confirmó hace un año en el campamento de desplazados de Zamzam, en el estado sudanés de Darfur del Norte, se ha extendido a zonas de Darfur y Kordofán, recordó.

Desde agosto de 2024, la situación, especialmente en El Fasher, capital de Darfur del Norte, no ha hecho más que empeorar, señaló Dujarric.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) pidió el miércoles acceso humanitario a El Fasher, que se enfrenta a la hambruna y permanece aislada de la asistencia humanitaria, explicó el portavoz, según quien algunos residentes de El Fasher sobreviven con forraje para bestias y desperdicios de comida.

«Reiteramos nuestra preocupación por el conflicto en curso y renovamos nuestro llamamiento a todas las partes para que pongan fin a la violencia, se comprometan a dialogar y prioricen el interés de su pueblo», declaró Dujarric.

Sudán sigue sumido en un conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que estalló en abril de 2023.

Los enfrentamientos armados han causado la muerte de decenas de miles de personas y han desplazado a millones, tanto internamente como a través de las fronteras, agravando la crisis humanitaria del país africano.