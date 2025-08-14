Eventual reunión de Putin y Zelenski incluirá a «algunos líderes europeos», según Trump

Washington, 14 ago (Sputnik).- Una eventual reunión entre los presidentes Vladimir Putin (Rusia) y Vladimir Zelenski (Ucrania) incluiría a algunos líderes europeos, aseguró este jueves el mandatario de EEUU, Donald Trump.

«Vamos a tener una reunión con el presidente Putin, el presidente Zelenski, conmigo mismo, y tal vez llevemos a algunos líderes europeos», declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Trump opinó que tanto Putin como Zelenski quieren la paz, pero queda por ver si «pueden llevarse bien».

«Creo que el presidente Putin hará la paz. Creo que el presidente Zelenskyy hará la paz. Veremos si pueden llevarse bien, y si lo hacen, será fantástico», comentó.

El magnate republicano admitió que podría considerar la reducción de las tropas de EEUU en Europa como parte del acuerdo sobre Ucrania, para alentar a Rusia a buscar un acuerdo de paz.

A su vez, negó que su reunión del viernes con Putin sea una recompensa por las acciones de Rusia en el conflicto ucraniano.

Además, señaló que su encuentro con Putin en Alaska será una «buena reunión», pero una posible segunda reunión, que incluiría a Zelenski, será más importante.

«Mañana nos reuniremos con el presidente Putin. Creo que será una buena reunión. Pero la reunión más importante será la segunda reunión que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, con el presidente Zelenski y conmigo mismo», declaró Trump.

Trump se reunirá con Putin el viernes, en lo que será la primera cumbre de los líderes de las dos potencias desde el retorno del magnate republicano a la Casa Blanca.

El encuentro se realizará en la ciudad de Anchorage, en Alaska, y está previsto que comience a las 19:30 GMT.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo que los mandatarios se enfocarán en el conflicto ucraniano.

También debatirán otros temas relacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntos regionales e internacionales, añadió. (Sputnik)