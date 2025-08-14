Fondos Covid de Polonia terminan en yates, coches de lujo y un club de ‘swingers’

Varsovia, 14 Ago (Sputnik).- La coalición del primer ministro polaco, Donald Tusk, enfrenta una tormenta política después de que una iniciativa para demostrar transparencia revelara que parte de los esperados fondos europeos de recuperación por covid-19 fueron destinados a proyectos insólitos, como un club de ‘swingers’, una pizzería con solárium y una cadena de bares de vodka.

El escándalo estalló cuando el Gobierno publicó mapas interactivos con la ubicación de los beneficiarios de un programa de 1.200 millones de eslotis (unos 309,5 millones de dólares), con el que se buscaba reactivar hoteles, restaurantes y locales culturales afectados por la pandemia, recoge Politico.

Sin embargo, el análisis de los datos mostró que el dinero también financió la compra de yates, la instalación de camas de bronceado en una pizzería y, en un caso especialmente polémico, un negocio ubicado en la misma dirección de un club de sexo en el sur de Polonia.

El programa forma parte de los 254.000 millones de eslotis (65.600 millones de dólares) que Polonia debe recibir del Plan Nacional de Recuperación de la Unión Europea. Estos fondos habían permanecido congelados por Bruselas durante el Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) por problemas relacionados con el Estado de derecho. Liberarlos fue una de las promesas clave de Tusk en la campaña electoral de 2023.

Algunos beneficiarios defendieron sus gastos. Un restaurador de Lodz, señalado por usar la subvención para comprar dos yates, afirmó que la adquisición era una forma legítima de diversificar su negocio y que las embarcaciones podrían alquilarse a turistas durante futuros confinamientos.

Por su parte, el propietario del local vinculado a un club de ‘swingers’ aseguró que el dinero se usó para maquinaria metalúrgica y no para actividades de ocio para adultos.

Tusk ha prometido «tolerancia cero» ante el uso indebido de los fondos europeos. «Pusimos demasiado esfuerzo en desbloquear estos miles de millones como para permitir que se desperdicien», afirmó en X, advirtiendo que «cualquiera que haya cometido errores enfrentará consecuencias, sin importar su cargo o afiliación política».

La Fiscalía ha abierto investigaciones preliminares y las autoridades prevén tener los primeros resultados de la auditoría para finales de septiembre. (Sputnik)