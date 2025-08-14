La ONU supervisará la próxima cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos

ONU, 14 ago (Sputnik).- La Organización de la Naciones Unidas (ONU) seguirá de cerca la próxima reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska, declaró el portavoz del Secretario General del ente, Stéphane Dujarric.

«Obviamente, estaremos atentos a lo que suceda. Veremos qué sucede», afirmó en respuesta a una pregunta de la agencia RIA Nóvosti durante una sesión informativa.

El Kremlin y la Casa Blanca comunicaron antes que los presidentes ruso y estadounidense se reunirán en Alaska el 15 de agosto. El martes 12, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que la cumbre se celebrará en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Este jueves, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que las reuniones se llevarán a cabo en un local de la base militar unificada Elmendorf-Richardson.

La primera y hasta ahora única cumbre oficial Putin-Trump se celebró en Helsinki, en julio de 2018, y se centró en diversos temas del acontecer internacional y en las relaciones bilaterales. (Sputnik)