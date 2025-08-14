La OPS llama a fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control vectorial para contener la fiebre de Oropouche

Buenos Aires, 14 ago (Xinhua) — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizó hoy jueves la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control vectorial para contener la fiebre de Oropouche en las Américas, al emitir una nueva actualización epidemiológica sobre la enfermedad.

El organismo continental dijo a través de un boletín que la enfermedad viral ha reemergido en la región de las Américas desde finales de 2023.

«En lo que va de 2025, se han reportado 12.786 casos confirmados en 11 países: siete con transmisión autóctona y cuatro con casos importados, lo que refleja la creciente propagación de este virus transmitido principalmente por el jején Culicoides paraensis», planteó la OPS.

El reporte precisó que entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2025, los casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera: Brasil (11.888 casos), Panamá (501), Perú (330), Cuba (28), Colombia (26), Venezuela (5) y Guyana (1).

Además, se notificaron casos importados en Uruguay (3), Chile (2), Canadá (1), y Estados Unidos (1).

En 2024, la región registró 16.239 casos en once países y un territorio, incluyendo cuatro defunciones.

«En lo que va del año, Brasil concentra la mayor carga, con casos en 20 estados, principalmente Espírito Santo (6.322) y Río de Janeiro (2.497), y ha reportado cinco defunciones, así como casos de complicaciones neurológicas y muertes fetales bajo investigación. Panamá y Perú también enfrentaron brotes significativos, mientras que Cuba y Colombia reportan cifras más reducidas», detalló el reporte.

La OPS explicó que la fiebre de Oropouche se caracteriza por fiebre alta, intensos dolores de cabeza, musculares y articulares, con una recuperación habitual en dos a tres semanas, aunque hasta el 60 por ciento de los pacientes puede experimentar recaídas.

En casos poco frecuentes, puede causar meningitis o encefalitis, y en embarazadas se han reportado posibles riesgos, en particular, potenciales afectaciones al feto.

Entre las recomendaciones clave de la OPS a los países de la región, se incluyen adaptar las acciones según la situación epidemiológica con el fin de detectar la introducción del virus en nuevas áreas, monitorear su dispersión en zonas con transmisión autóctona, caracterizar adecuadamente la situación epidemiológica, eliminar criaderos de jejenes mediante la eliminación de la maleza y fomentar prácticas agrícolas sostenibles.

Además, sugirió tomar medidas para prevenir la picadura de los vectores y fortalecer el diagnóstico clínico temprano, así como el diagnóstico clínico diferencial, principalmente con dengue.

«La colaboración nacional y regional es esencial para monitorear y controlar la propagación del virus, especialmente en un contexto de circulación de otros arbovirus como el dengue», remarcó la OPS.