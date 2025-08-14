La UE lista para abordar con China la exclusión de sus bancos de las sanciones antirrusas

Bruselas, 14 ago (Sputnik).- La Unión Europea (UE) está dispuesta a debatir con China la exclusión de dos bancos chinos de la lista de sanciones antirrusas, impuestas en el marco del 18 paquete de sanciones por presunta evasión de las medidas antirrusas de la UE, informó el portavoz de la Comisión Europea Olof Gill ante la prohibición por parte de Pekín de realizar transacciones con dos bancos letones.

«Es importante tener en cuenta que antes de que China anunciara estas medidas de represalia, manteníamos una colaboración muy constructiva con China sobre el asunto de los bancos chinos sancionados. Lo hacemos porque estamos totalmente abiertos a encontrar una solución mutuamente aceptable que al fin y al cabo pueda llevar a la eliminación de estos bancos chinos de la lista de sanciones», dijo Gill.

No obstante, el portavoz subrayó que «primero es necesario analizar lo que ocurre a través de estos bancos».

Comentando las sanciones chinas a los bancos letones, Gill las calificó de «infundadas», aunque señaló que Bruselas las evaluará formalmente.

El funcionario comunitario añadió que la UE sigue con las conversaciones con China sobre aranceles europeos a las importaciones de automóviles eléctricos procedentes del país asiático y aseguró que Bruselas está abierto a una solución constructiva.

Preguntado por el impacto de los aranceles en el mercado europeo, Gill defendió que la medida busca «equilibrar la situación».

En 2024, entre China y la Unión Europea surgieron varias disputas, llamadas por medios de comunicación «guerras comerciales». El 29 de octubre, la UE aprobó unas tarifas adicionales para la importación de automóviles eléctricos chinos, de hasta un 35,3 por ciento.

El Ministerio de Comercio chino manifestó su desacuerdo con esta decisión, y China presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pekín también ha expresado reiteradamente su esperanza de que la UE proponga las consultas con China sobre la introducción de aranceles.

Al mismo tiempo, en el contexto del deterioro de las relaciones entre la UE y EEUU tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Bruselas comenzó a hablar sobre la necesidad de mejorar las relaciones con Pekín.

En julio, durante la cumbre UE-China, que conmemoró el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, Pekín impuso aranceles definitivos a las importaciones de brandy procedentes de la UE. (Sputnik)