Ministro de Defensa israelí revisa plan para tomar ciudad de Gaza

Jerusalén, 14 ago (Xinhua) — El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo hoy jueves que revisó un plan militar para tomar la ciudad de Gaza, lo que indica los preparativos para lo que sería una de las operaciones terrestres más extensas en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

Katz se reunió en el cuartel general militar de Tel Aviv con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y con otros altos comandantes, quienes le presentaron los principios fundamentales de una operación para conquistar la ciudad de Gaza y otras zonas en las que Israel aún no ha obtenido el control total. El plan fue aprobado por el Gabinete de seguridad a principios de esta semana.

«Israel está decidido a derrotar a Hamas en Gaza, liberar a todos los rehenes y llevar la guerra a su fin», aseveró Katz en un comunicado emitido en su nombre.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están movilizando todas sus fuerzas y preparándose con gran contundencia para implementar la decisión del Gabinete. Actuaremos como un solo puño hasta que la misión esté completa», añadió.

Mientras las fuerzas israelíes continúan su asalto en Gaza, las autoridades sanitarias locales informaron hoy que al menos 50 personas murieron en todo el enclave en las últimas 24 horas y 831 resultaron heridas.

Desde octubre de 2023, al menos 61.776 personas han muerto a causa de los ataques y disparos israelíes, añadieron las autoridades.