Presidenta de México confirma vuelo de dron de EEUU para pesquisas sobre crimen organizado

Ciudad de México, 14 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que un dron de la oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) sobrevoló zonas del centro del país en la víspera, un vuelo solicitado para una investigación conjunta sobre delincuencia organizada.

«No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración, y fue para una investigación especial de delincuencia organizada», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

Explicó además que esa aeronave cuenta con tecnología Lidar para detectar y medir distancias mediante luz o escaneo láser en tres dimensiones, que tiene múltiples usos en vuelos de baja distancia, haciendo levantamientos topográficos.

«En caso de requerir un equipo que no tiene México, para poder tener información de alguna investigación especial, relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de EEUU», detalló la mandataria.

El equipo fue solicitado como préstamo por el Gabinete de Seguridad de México, que estableció las características que debía tener el sobrevuelo del dron.

«Que sea exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del Gobierno de México de lo que se está observando en ese momento, y otras características como parte de la colaboración y respeto a las soberanías», enfatizó Sheinbaum.

Asimismo, la gobernante dijo además que este tipo de cooperación binacional con el CBP estadounidense no es nueva, y que se ha hecho en años anteriores.

«Ellos lo operan, porque es un avión de ellos, pero es a petición de México, en una cierta zona en donde se busca una característica», puntualizó.

Desde el comienzo del segundo mandato del presidente de EEUU, Donald Trump, en enero pasado, los sobrevuelos con drones en el espacio aéreo mexicano han ido en aumento.

La semana pasada, medios estadounidenses reportaron que Washington ordenó en privado al Ejército estadounidense combatir a cárteles narcotraficantes latinoamericanos, designados en febrero como organizaciones terroristas.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo por su parte que la nave civil estadounidense no tripulada sobrevoló el municipio de Tejupilco, Estado de México (centro), que colinda con la capital del país, en operaciones contra bandas de extorsionistas.

México entregó el martes a EEUU a 26 presuntos delincuentes detenidos en cárceles del país sin aplicar la Ley de Extradición, tal como fueron enviados 29 acusados de narcotráfico en febrero pasado, a solicitud de Washington.

Ambos países norteamericanos negocian un acuerdo sobre seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. (Sputnik)