¿Quién decidirá por Ucrania?

La cumbre Trump vs Putin que se celebrará este viernes en Alaska está llena de interrogantes.

En primer lugar, quién puede firmar por Ucrania un acuerdo de paz en la guerra que mantienen contra Rusia, si su período presidencial terminó hace casi un año, no se han celebrado elecciones y la constitución de ese país no permite que se prolongue su mandato ni siquiera por el Estado de excepción producto de la guerra.

Puede prolongarse el de la RADA (parlamento) pero no así el del presidente.

Rusia no puede arriesgarse a firmar algo que luego pueda ser desconocido por futuros gobernantes, aduciendo que quien lo firmó carecía de legitimidad.

El presidente Trump tendrá que multiplicar sus esfuerzos, ya no logrará la paz en un día como lo aseguró en campaña, pero todos sabemos que es el único clavo ardiente al cual aferrarse para darle una oportunidad a la paz.

EEUU tendrá que asumir con más fuerza un papel de GARANTE, frente a la falta de legitimidad de quien representa al régimen de Ucrania, aunque no esté participando de este encuentro.

No se si Tump anhele ese desprestigiado premio Nobel de la Paz, pero si logra un acuerdo aceptable para Rusia y Ucrania, bienvenido sea.

Rusia ha establecido líneas rojas que Trump parece resignado a respetar al menos en parte, en aras de lograr el éxito, no así Zelenski ni la Unión Europea.

Esperemos que el próximo sábado no nos despertemos con un nuevo acuerdo de intercambio de prisioneros, sino con algo más sustancial y sustancioso.

(*) Juan Félix Montero Aguiilar es profesor jubilado.