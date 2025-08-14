Reunión en Alaska con Putin tiene 25 por ciento de posibilidades de fracasar, dice Trump

Anchorage, Estados Unidos, 14 ago (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó hoy jueves que su próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el estado de Alaska tiene un 25 por ciento de posibilidades de no ser exitosa.

En una entrevista con Fox News Radio, Trump dijo que su encuentro con Putin es como «un juego de ajedrez» y agregó que, en su opinión, Putin llegará con la intención de lograr avances para alcanzar un acuerdo en el conflicto Rusia-Ucrania.

Trump señaló que si se logran avances positivos durante la reunión, esto sentaría las bases para un segundo encuentro que también incluiría al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Trump advirtió el miércoles que Rusia podría enfrentar «consecuencias muy severas» si Putin se niega a aceptar un cese al fuego en el actual conflicto con Ucrania.

La reunión Trump-Putin está programada para el viernes en Anchorage, Alaska.