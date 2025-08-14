Rusia está dispuesta a contribuir a la estabilidad en Burkina Faso, Mali y Níger

Moscú, 14 ago (Sputnik).- El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a fortalecer la estabilidad en Burkina Faso, Mali y Níger, declaró este jueves el titular de esta cartera ministerial, Andréi Beloúsov.

Este jueves 14 de agosto, se celebró la reunión entre los ministros de Defensa de Rusia, Burkina Faso, Mali y Níger.

«Apoyamos su posición de que es necesario fortalecer la seguridad, proteger el territorio y la soberanía. El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a proporcionar el apoyo integral para garantizar la estabilidad en la región», afirmó Beloúsov.

El ministro de Defensa calificó la creación de la Alianza de los Estados del Sahel del resultado de la libre elección de los pueblos de la región, el rumbo hacia un desarrollo pacífico sostenible.

«Sin embargo, hoy todavía existen amenazas terroristas y actividades intensivas de formaciones armadas ilegales», advirtió Beloúsov.

Al término de las consultas entre Rusia y los miembros de la Alianza de Estados de Sahel, destacó el ministro, los participantes firmaron una declaración conjunta así como memorandos de entendimiento. (Sputnik)