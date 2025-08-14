Salud amplía plazo para vacuna contra fiebre amarilla

San José, 14 ago (Elpaís.cr).- El Ministerio de Salud anunció este jueves la prórroga en la entrada en vigor de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla para personas viajeras con destino a países catalogados como de riesgo.

La medida, que inicialmente debía cumplirse en los próximos meses, se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026 debido a la alta demanda y al desabastecimiento del biológico en el país.

La institución aclaró que esta extensión no aplica para quienes viajen a Colombia, donde la exigencia se mantiene vigente de forma inmediata.

“Todas las personas que tengan como destino Colombia deben vacunarse obligatoriamente antes de su viaje”, subrayó la autoridad sanitaria.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede ser grave e incluso mortal, y que se encuentra presente en varias regiones tropicales de Sudamérica y África. La vacunación es una de las medidas preventivas más efectivas y es exigida por numerosos países para evitar la propagación de la enfermedad.

El Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a verificar con antelación los requisitos sanitarios del país de destino, con el fin de evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro.

Además, recordó que la vacunación contra la fiebre amarilla solo se aplica en centros autorizados y que su certificado internacional tiene validez de por vida.

La prórroga busca dar tiempo para reabastecer el biológico y atender a todas las personas que lo requieran antes de que la exigencia vuelva a ser general para todos los países en riesgo a partir de marzo de 2026.