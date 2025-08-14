Sector de servicios de Brasil alcanza récord histórico tras crecer 2,5% en primer semestre de 2025

Río de Janeiro, 14 ago (Xinhua) — El sector de servicios de Brasil, el más relevante de la economía nacional y principal generador de empleo, creció un 0,3 por ciento en junio respecto al mes anterior, acumulando un alza del 2,5 por ciento en el primer semestre de 2025, informó hoy jueves el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Este avance representa el quinto mes consecutivo de crecimiento, lo que llevó al sector a alcanzar su mayor nivel histórico, superando los récords anteriores registrados en octubre de 2024 y mayo de este año.

En el acumulado de los últimos 12 meses hasta junio, la expansión fue del 3 por ciento, mientras que en comparación con junio de 2024, el aumento fue del 2,8 por ciento.

El sector de servicios representa aproximadamente el 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño e incluye actividades clave como transporte, turismo, gastronomía, tecnología de la información y salones de belleza, entre otros.

De los cinco grandes segmentos analizados por el IBGE, solo uno registró crecimiento en junio: el de transportes y servicios auxiliares, que representa el 36,4 por ciento del sector y creció un 1,5 por ciento.

Dentro de este grupo, el transporte aéreo de pasajeros y el transporte terrestre de carga fueron los principales impulsores del desempeño positivo.

Rodrigo Lobo, analista del IBGE, destacó que el transporte de mercancías, especialmente productos agrícolas e industriales, es un buen reflejo del dinamismo de la economía brasileña.

Los demás segmentos registraron caídas: servicios prestados a las familias (baja de 1,4 por ciento), servicios de información y comunicación (disminución de 0,2 por ciento), servicios profesionales, administrativos y complementarios (reducción de 0,1 por ciento) y otros servicios (caída de 1,3 por ciento).