Trump estima posibilidad que su reunión con Putin «no sea un éxito»

Washington, 14 Ago (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la probabilidad de que la reunión del 15 de agosto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska no sea satisfactoria es del 25 %.

«Esta reunión prepara el terreno. Es como una partida de ajedrez. Esta reunión prepara la segunda reunión. Pero hay un 25 % de posibilidades de que esta reunión no sea un éxito», afirmó el mandatario durante una entrevista telefónica.

En este sentido, Trump detalló que el segundo encuentro «va a ser muy muy importante», ya que será para llegar a un acuerdo sobre el conflicto ucraniano. «No quiero usar la palabra ‘repartir’, pero hasta cierto punto, no es un mal término […] habrá concesiones mutuas en cuanto a fronteras, territorios, etcétera».

Asimismo, advirtió que podría considerar la imposición de sanciones a Rusia en caso de que la reunión no salga según prevé. «No hemos perdido a nadie, pero esto es una guerra. Si no hubiera intervenido, esto podría haber sido la Tercera Guerra Mundial […] la situación se estaba poniendo muy mal. Y como mínimo la he calmado bastante […] pero siguen perdiendo miles de soldados a la semana, y tenemos que ocuparnos de eso», aseveró.