Cancilleres de China, Laos, Myanmar y Tailandia celebran reunión informal

Kunming, 15 ago (Xinhua) — Los ministros de Relaciones Exteriores de China, Laos, Myanmar y Tailandia sostuvieron hoy viernes una reunión informal en Anning, provincia de Yunnan, en el suroeste de China, donde todas las partes se comprometieron a ayudar a mantener la estabilidad de Myanmar y a combatir conjuntamente el crimen transfronterizo.

Desde la primera reunión cuadrilateral del año pasado, la situación en Myanmar se ha estabilizado en general y se están realizando esfuerzos para avanzar en la reconstrucción tras el terremoto y salvaguardar su soberanía, independencia y estabilidad nacional, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.

Wang instó a adherirse a un enfoque de «todo liderado y controlado por Myanmar», apoyar las decisiones de su pueblo y resolver las diferencias mediante el diálogo.

Asimismo, destacó la importancia de la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y la asistencia de los países vecinos, siendo la ASEAN el principal canal, a la vez que se aprovechan plenamente mecanismos como la Reunión Informal de Ministros de Relaciones Exteriores y la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Vecinos de Myanmar.

El canciller chino también instó a priorizar los medios de vida y el desarrollo de la población, apoyar a Myanmar en la mejora del bienestar de esta y en la reconstrucción posterior al terremoto, y promover la cooperación en diversos ámbitos para el beneficio del pueblo, al tiempo que advirtió sobre las fuerzas externas que podrían socavar la estabilidad regional.

El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Myanmar, U Than Swe, agradeció el apoyo de China, Laos y Tailandia para abordar los desafíos y reiteró el compromiso de su país de impulsar el proceso de paz y reconciliación a través del diálogo político. Afirmó que Myanmar se está preparando activamente para celebrar elecciones transparentes a finales de año y devolver el poder al pueblo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavanh Phomvihane, expresó el apoyo de su país a un proceso político y unas elecciones «todo liderado y controlado por Myanmar» para lograr la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Maris Sangiampongsa, afirmó que este país se encuentra dispuesto a colaborar con otros de la ASEAN con el fin de brindar apoyo y asistencia a Myanmar en la celebración de elecciones, basándose en el principio de no injerencia en los asuntos internos.

Los cuatro ministros también intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia transfronteriza.

Wang enfatizó que combatir estos delitos se relaciona con el bienestar de la población, representa una preocupación común de los cuatro países y requiere una acción coordinada.

Igualmente, hizo un llamado a fortalecer el establecimiento institucional, las operaciones conjuntas y el control fronterizo, la formación de capacidades y la coordinación judicial, así como el desarrollo transformador y la gobernanza social.

Todas las partes acordaron profundizar la cooperación en lo concerniente a la aplicación de la ley, intensificar los esfuerzos contra los delitos transfronterizos, como las apuestas ilegales en línea, el fraude en las telecomunicaciones, el tráfico de drogas y armas, y la trata de personas, y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales.