China insta a Japón a actuar con prudencia en cuestiones militares

Beijing, 15 ago (Xinhua) — El Ministerio de Defensa Nacional de China instó hoy viernes a Japón a cumplir su compromiso con el desarrollo pacífico y actuar con prudencia en asuntos militares y de seguridad, tras el reciente despliegue de cazas furtivos F-35B en su base de la Fuerza Aérea de Autodefensa.

Jiang Bin, un portavoz del ministerio, hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación sobre los F-35B comprados por Japón a Estados Unidos.

Se cree que las aeronaves serán desplegadas en el futuro en las fragatas de Japón, lo cual, de confirmarse, será la primera vez que Japón tenga cazas a bordo de buques después de la Segunda Guerra Mundial.

Jiang advirtió que Japón ha estado avanzando más en el peligroso camino de la expansión militar en los últimos años, lo que plantea crecientes preocupaciones dentro de la comunidad internacional sobre su regreso a la senda del militarismo.

Jiang destacó que Japón debe ganarse la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional en general a través de acciones concretas que demuestren su compromiso con la paz.