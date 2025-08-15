China mantiene compromiso de resolver pacíficamente cuestión nuclear iraní a través de medios políticos y diplomáticos

Beijing, 15 ago (Xinhua) — China mantiene su compromiso de resolver pacíficamente la cuestión nuclear iraní a través de medios políticos y diplomáticos, se opone a recurrir a sanciones «de reactivación automática» del Consejo de Seguridad, y considera que estas no ayudan a las partes a generar confianza y salvar sus diferencias, ni favorecen los esfuerzos diplomáticos para la pronta reanudación de las conversaciones, afirmó hoy viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Lin Jian hizo estas declaraciones cuando se le solicitó su opinión sobre el comentario de Irán en el sentido de que está «trabajando con China y Rusia» para evitar que tres países europeos invoquen el mecanismo de «restablecimiento automático» del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Cualquier medida tomada ahora por el Consejo de Seguridad debe ayudar a alcanzar nuevos acuerdos en las conversaciones, en lugar de lo contrario», dijo Lin.

Agregó que China mantendrá una actitud objetiva y justa, continuará promoviendo las conversaciones por la paz, desempeñará un papel constructivo en aras de poner la cuestión nuclear iraní de nuevo en el camino de las negociaciones diplomáticas lo antes posible, salvaguardará seriamente el régimen internacional de no proliferación nuclear y promoverá la paz y la estabilidad en Oriente Medio.