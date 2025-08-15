Cumbre Trump – Putin en Alaska

Anchorage, Alaska, 15 Ago (Sputnik).- Todos los ojos puestos en la cumbre de Alaska entre Putin y Trump. Se trata del primer viaje del presidente ruso a Estados Unidos en casi una década.
- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne esta jornada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Anchorage, en Alaska, escenario de una cumbre que se presume crucial para abordar la resolución del conflicto ucraniano, así como distintos temas de la agenda tanto internacional como bilateral con miras a restablecer los lazos entre las dos potencias.
- Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre de 2015, cuando asistió en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con un mandatario estadounidense fue en junio de 2021, en Suiza, donde celebró una cumbre con Joe Biden.
- Putin también se convertirá en esta jornada en el primer líder en la historia de Rusia que visita Alaska, un lugar cargado de connotaciones simbólicas, ya que perteneció a Rusia hasta 1867, año en que el zar Alejandro II concretó la venta de ese territorio y de sus islas adyacentes a Estados Unidos.
- En los días previos a la cumbre, Kiev y varios países europeos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, informó Axios.
- Esta semana, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió que Ucrania podría llevar a cabo una posible provocación con numerosas víctimas civiles en vísperas de la cumbre. Según el organismo, se planeaba un ataque contra una zona residencial densamente poblada de la región de Járkov para culpar posteriormente a las Fuerzas Armadas de Rusia y crear «un fondo mediático negativo«.
-
15 ago 2025
13:01 GMT
Donald Trump aseguró que la posibilidad de que EE.UU., junto con Europa, proporcione garantías de seguridad a Kiev en el marco de la OTAN «no va a suceder».
-
12:19 GMT
Donald Trump ha partido desde Washington rumbo a Alaska. El avión presidencial Air Force One ha despegado desde la base de la Fuerza Aérea Andrews.
Las negociaciones ruso-estadounidenses comenzarán a las 11:30, hora local, (19:30 GMT) con una reunión a solas entre los presidentes de ambos países, tras la cual seguirá otra en formato de delegaciones, informó el asesor del jefe de Estado ruso, Yuri Ushakov.
«Luego, las conversaciones en grupo se prolongarán durante un desayuno de trabajo», detalló.
Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso. Además, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras las negociaciones.
El acto se llevará a cabo en una de las instalaciones de la base militar Elmendorf-Richardson de Alaska.
La composición de las delegaciones
Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones. La parte rusa será representada por:
Serguéi Lavrov, canciller.
Andréi Beloúsov, ministro de Defensa.
Antón Siluánov, ministro de Finanzas.
Yuri Ushakov, asesor presidencial de política exterior.
Kiril Dmítriev, representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros.
Washington, por su parte, todavía no ha anunciado la composición de la delegación norteamericana. Además de las delegaciones, también estará presente un grupo de expertos durante el evento.
Objetivos de la cumbre Rusia-EEUU
Trump subrayó que el objetivo de la reunión con Putin es poner fin al conflicto en Ucrania. Agregó que el encuentro será preliminar. En sus palabras, tras la reunión, espera que se celebre otro encuentro entre Putin y Zelenski o una cumbre trilateral en la que participe este último.
Ushakov también indicó que el tema central del encuentro entre los presidentes Putin y Trump será la resolución del conflicto en Ucrania. El programa de la reunión incluirá además cuestiones de mayor alcance.
Los mandatarios abordarán, entre otros puntos, las tareas para garantizar la paz y la seguridad, así como los asuntos internacionales y regionales más actuales y delicados, indicó el asesor presidencial ruso.
«Se prevé un intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo de la relación en distintas áreas, incluida la esfera económico-comercial. Subrayo que esta cooperación cuenta con un enorme, y lamentablemente aún no aprovechado, potencial», agregó el funcionario.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.
El enviado especial de EEUU para Oriente Medio, durante su visita, mencionó la opción de una reunión trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski. Sin embargo, la parte rusa lo dejó sin comentarios, ofreciendo concentrarse en la preparación de una cumbre bilateral, destacó.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de «muy respetuosa» la actitud de su par de Rusia, de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia. (Sputnik)