EEUU revoca visados a familiares del ministro de Sanidad de Brasil por la cooperación médica con Cuba

Washington, 16 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los visados de la esposa y la hija –de diez años de edad– del ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, tras las restricciones impuestas el pasado miércoles a las visas de funcionarios de países africanos y americanos, incluido Brasil, por cooperar con misiones médicas del Gobierno de Cuba, una medida que no afecta a Padilha debido a que tiene vencidos sus permisos desde 2024.

El Departamento de Estado aseguró que las personas involucradas en el programa del Ministerio de Sanidad conocido como Mais Médicos contribuyeron en un plan para «exportar trabajo forzoso por parte del régimen cubano».

Así, estas nuevas restricciones se unen a las impuestas a dos funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño –Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman–. Padilha no ha renovado su visado desde el año 2024, por lo que no está sujeto a cancelación, según informa Agencia Brasil.

Igualmente, Estados Unidos revocó visados e impuso restricciones a varios exfuncionarios de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y sus familiares «por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra» en el programa Mais Médicos.

Las autoridades estadounidenses argumentaron que como parte de dicho programa los funcionarios utilizaron la OPS «como intermediario con la dictadura cubana para implementarlo sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses a Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se debía al personal médico».

Alexandre Padilha afirmó tras el anuncio que «no nos doblegaremos ante quienes persiguen a las vacunas, a los investigadores, a la ciencia y ahora a dos de las personas clave detrás de Mais Médicos», en alusión a los funcionarios Sales y Kleiman, y celebró que en dos años las actuales autoridades brasileñas han duplicado el número de médicos de este programa que «salva vidas».