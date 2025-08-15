Hizbulá promete mantener sus armas y prepararse para confrontación

Beirut, 15 ago (Xinhua) — El líder de Hezbulá, Naim Qassem, declaró hoy viernes que el grupo no entregará sus armas y está preparado para entrar en guerra si es necesario, en respuesta a lo que califica como la agresión y ocupación israelí en curso.

«No entregaremos nuestras armas mientras continúe la agresión y persista la ocupación», dijo Qassem, citado por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Sus declaraciones se produjeron en medio del aumento de las tensiones políticas en el país, tras la decisión del Gobierno a principios de este mes de poner las armas bajo control estatal.

Qassem advirtió que tal medida «facilita el asesinato de los combatientes de la resistencia y sus familias», y acusó al Ejecutivo de servir a los objetivos de Israel y Estados Unidos.

Criticó a los dirigentes libaneses por anteponer la supervivencia política a la defensa nacional, y sostuvo que primero deberían «expulsar a Israel» antes de debatir sobre el desarme del grupo.