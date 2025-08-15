Laura Chinchilla advierte que Costa Rica está “al borde del abismo” y acusa al Gobierno por crisis de seguridad

San José, 15 ago (Elpaís.cr).- La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, acusó este miércoles al gobierno actual de ser el principal responsable de la crisis de inseguridad que enfrenta Costa Rica y advirtió que el país se encuentra “al borde del abismo” en esta materia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la exmandataria expuso su visión sobre la situación de violencia, señaló carencias en los cuerpos policiales y abordó las circunstancias en torno a la designación de Celso Gamboa como viceministro de Seguridad y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en su administración.

“La crisis de seguridad de hoy es real y el principal responsable es la actual administración”, afirmó Chinchilla, quien destacó que Costa Rica es actualmente el segundo país más violento de Centroamérica y que el crimen organizado es el motor principal de los homicidios dolosos.

Reconocimiento al Congreso y críticas a la DIS

Chinchilla también reconoció la labor del Parlamento en la aprobación de reformas en materia de seguridad. “Solicité el número de proyectos aprobados y no recuerdo una Asamblea Legislativa tan productiva en estos temas. Hay reformas importantes que van a impactar positivamente en el escenario”, dijo.

Sobre la DIS, la exmandataria sostuvo que el país debe decidir entre cerrar la entidad o someterla a un control parlamentario como ocurre en otras naciones. “Un país no puede estar sin inteligencia, pero hoy Costa Rica está sin la inteligencia que se requiere”, advirtió.

El caso Celso Gamboa

La comparecencia también giró en torno a la figura de Celso Gamboa, actualmente recluido en la Unidad de Máxima Seguridad de La Reforma y con una solicitud de extradición de Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

Chinchilla explicó que Gamboa ingresó a su gabinete en 2011 por recomendación de Mario Zamora, entonces ministro de Seguridad y actual jerarca de la misma cartera. “Era un funcionario diligente, con gran energía, parecía no dormir nunca y siempre estaba activo. Tenía una gran habilidad para relacionarse socialmente”, recordó.

No obstante, aseguró que cortó relación con él cuando conoció, por la prensa, de su cercanía con el empresario Juan Carlos Bolaños, protagonista del caso judicial conocido como el Cementazo. “Me entero que había ido a Panamá con Juan Carlos Bolaños; ahí dejé de entender muchas cosas de Celso y no volví a saber más de él”, relató.

Réplica oficialista

La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, defendió la labor del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad.

Según afirmó, la administración ha duplicado la cantidad de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) y reforzado la Fuerza Pública, mientras que —dijo— gobiernos anteriores, en particular del Partido Acción Ciudadana (PAC), dejaron un déficit de oficiales.

“Ser joven es un factor de riesgo”

La expresidenta alertó que en el actual contexto “ser joven en Costa Rica hoy es un factor de riesgo ante el crimen organizado” y que la población “vive en alarma permanente”.

Aunque consideró que se necesita mano dura, rechazó que el país deba replicar las medidas extremas implementadas en El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele.

El presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, adelantó que el próximo jueves 21 de agosto comparecerá el también expresidente Luis Guillermo Solís, bajo cuya administración Gamboa continuó ocupando cargos relevantes.