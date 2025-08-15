Lula acusa a Trump de propagar «falsedades» y generar turbulencia en comercio internacional

Sao Paulo, 15 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó hoy viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de difundir falsedades sobre el país sudamericano y de generar una «innecesaria turbulencia» en el comercio internacional, tras la decisión de Washington de elevar al 50 por ciento los aranceles a productos brasileños.

Durante la inauguración de la fábrica de la automotriz china GWM en el estado de Sao Paulo (sureste), el mandatario brasileño afirmó que «No puedo aceptar que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos diga tantas falsedades sobre Brasil».

Lula da Silva calificó como injustificadas las medidas adoptadas por Estados Unidos y señaló que la actitud del Gobierno de Trump está generando tensiones innecesarias en el escenario internacional.

También respondió directamente a declaraciones recientes del presidente estadounidense, quien calificó a Brasil como un «mal socio».

Recordó que desde hace 15 años Estados Unidos es superavitario y es «falso» el argumento comercial para elevar los aranceles.

Lula da Silva lamentó además que la Casa Blanca haya cerrado las puertas al diálogo bilateral en julio pasado, dejando sin espacio la vía diplomática.

Las sanciones impuestas por Trump a Brasil han sido interpretadas como una represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, acusado de intento de golpe de Estado.

El mandatario brasileño enfatizó que el juicio a Bolsonaro no es una acción del Poder Ejecutivo, sino una decisión de la Fiscalía y el Poder Judicial basada en pruebas y delaciones de excolaboradores.

En el evento, Lula da Silva reivindicó la apuesta por el multilateralismo a través del grupo BRICS y del Sur Global.

«Es importante que sepan por qué creamos los BRICS. Porque estábamos cansados de ser tratados como países del tercer mundo», declaró el presidente.