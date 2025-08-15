México, Guatemala y Belice declaran creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya

Ciudad de México, 16 ago (Sputnik).- México, Guatemala y Belice acordaron el viernes la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, en una reunión trilateral de gobernantes celebrada en la ciudad maya de Calakmul, Campeche, en el corazón selvático de la península mexicana de Yucatán (sureste).

«Nos une un objetivo hermoso, quizá ejemplo mundial: nos unimos los tres países, México, Belice y Guatemala, para declarar conjuntamente el Corredor Biocultural Gran Selva Maya», dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un discurso al final de una reunión con su par de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el premier de Belice, John Briceño.

La región abarca 2,7 millones de hectáreas de Guatemala; 2,4 millones de hectáreas de México; y 0,6 millones de hectáreas de Belice, para un total de casi seis millones de hectáreas.

«Esto constituye la segunda reserva natural más importante de nuestro continente, después de la Amazonia, es algo extraordinario», dijo la jefa de Estado anfitriona.

Indicó además que la cumbre trilateral es «histórica» porque nunca se habían reunido los jefes de Estado de los tres países vecinos que comparten una extensa región selvática.

«Es la primera vez que nos reunimos los tres jefes de Estado para trabajar en pro del medio ambiente y además de la prosperidad compartida de nuestros pueblos», expresó Sheinbaum.

La reunión se celebró en una reserva natural de la biosfera donde está enclavada la ciudad de Calakmul, cuya principal pirámide tiene 45 metros de altura, que fue importante centro cultural, ceremonial y político de la antigua civilización maya.

«Estamos en la selva de Campeche a unos metros de la gran ciudad de Calakmul», señaló la mandataria.

La dirigente mexicana manifestó su convicción de que «el desarrollo verdadero es el que genera bienestar, reduce desigualdades y preserva el entorno».

Convocó además a actuar con responsabilidad y decisión para preservar la selva maya compartida.

Esa reserva natural «es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies, y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro», enfatizó.

México reafirmó su compromiso con la creación de una gran reserva trinacional, en ese corredor biocultural de la gran selva maya, «como símbolo y acción concreta de nuestra responsabilidad compartida con la biodiversidad y con los pueblos que la habitan».

Las tres naciones están unidas por historias de pueblos milenarios, en el mundo maya «que no conocía de las fronteras actuales».

La voluntad de los países firmantes es dejar un legado para las futuras generaciones, de reconocimiento de la grandeza histórica.

La mandataria puntualizó que «es un legado de paz, un legado de prosperidad común con respeto a las decisiones de cada país y la belleza», para que las próximas generaciones lo puedan seguir admirando.

DEFENSA DE LA BIÓSFERA Y TURISMO

Arévalo dijo que los tres países comparten uno de los pulmones naturales del mundo, como fuente invaluable de una inmensa diversidad y la historia viva del patrimonio de la humanidad que es la cultura maya.

«El exuberante manto de la selva, los árboles milenarios que la conforman han cobijado el impresionante desarrollo de la civilización maya y han protegido uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta», dijo el líder centroamericano.

Indicó que la selva también cobija las joyas arqueológicas y arquitectónicas de la cultura prehispánica.

«Debajo de esos árboles milenarios tenemos también pinturas murales, vasijas, textos escritos en piedra que dan cuenta de la riqueza y de la complejidad de las relaciones que los pueblos mesoamericanos establecieron entre sí durante siglos que abarca la historia antigua compartida», agregó el presidente guatemalteco.

La región está unida por lazos políticos y familiares, por caminos milenarios, indicó.

Las antiguas ciudades mayas están «unidas por una visión de mundo y de la vida de los pueblos de Mesoamérica, venimos de una misma raíz e imaginamos un futuro compartido», enfatizó.

El diseño y ejecución de esta iniciativa estará a cargo de un Consejo de Autoridades de Áreas protegidas, integrado por autoridades designadas por los tres países.

El modelo de conservación será respaldado por la participación de organizaciones ambientales del sector empresarial, de la academia y de la sociedad civil en el grupo trinacional de apoyo.

Por su parte, el primer ministro de Belice dijo que la firma de ese memorando de entendimiento para construir el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya no sólo es para proteger un ecosistema natural.

«También se podrá preservar la civilización que una vez floreció en esos territorios», indicó Briceño.

Los tres países muestran que las fronteras políticas no dividen a la región.

«Los esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos maya con este corredor, no es solo un compromiso con la biodiversidad, sino un puente hacia un futuro donde el desarrollo sostenible», enfatizó el líder caribeño.

El corredor biocultural contempla implementar el turismo regenerativo y el conocimiento ancestral para la cooperación permanente con la naturaleza y la cultura, que barc la expansión del turístico,Tren Maya el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, y la expansión del programa social mexicano de reforestación Sembrando Vida. (Sputnik)