México reivindica «autodeterminación de los pueblos» ante despliegue de EEUU en el Caribe

Ciudad de México, 15 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este viernes el respeto a la autodeterminación de los pueblos, ante un despliegue naval de EEUU, con buques militares en aguas del mar Caribe, que comenzó la víspera.

«Informó el secretario de Marina (almirante Pedro Morales) en el Gabinete, que (fuerzas estadounidenses) tienen desplegadas en aguas internacionales en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa en Chetumal (sureste), en costas mexicanas frente a la zona marítima caribeña.

La gobernante mexicana sostiene negociaciones con su par de EEUU, Donald Trump, quien exige intensificar el combate al crimen organizado y el tráfico ilegal de personas, con la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se cumplen sus exigencias.

«Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo», enfatizó Sheinbaum.

Trump, expresó la víspera que México y Canadá hacen lo que Washington ordena que hagan para enfrentar los problemas de seguridad fronteriza en Norteamérica, que afirma haber resuelto con sus acciones en su segundo mandato, que comenzó en enero pasado.

«México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga», expresó Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La mandataria mexicana desestimó las declaraciones de su par estadounidense y las atribuyó a su estilo de comunicar sus decisiones.

«El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante», zanjó la jefa del Ejecutivo federal.

Acciones contra el crimen organizado

EEUU anunció que el despliegue de fuerzas militares en el mar Caribe tiene el objetivo de combatir a los cárteles de narcotraficantes latinoamericanos.

Trump también ordenó al Pentágono preparar operaciones militares contra grupos del crimen organizado transnacional, los cuales designa como «terroristas globales».

El Departamento de Defensa de EEUU ordenó un desplazamiento de efectivos y unidades navales hacia el sur del mar Caribe con el propósito de enfrentar supuestas amenazas a la seguridad nacional estadounidense de «organizaciones narcotraficantes terroristas».

En febrero pasado Washington incluyó a organizaciones criminales mexicanas, venezolanas y otros grupos delictivos en una lista de «terroristas internacionales», mientras reforzó con despliegues militares su frontera terrestre sur, con vigilancia aérea de drones sobre los narcotraficantes mexicanos.

En el marco de las negociaciones bilaterales, Sheinbaum reivindicó el miércoles pasado como una «decisión soberana» el envío a EEUU de 26 presuntos delincuentes detenidos en el país latinoamericano, tras la entrega a las autoridades de la nación vecina de 29 acusados de narcotráfico en febrero pasado.

«La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas», respondió la jefa de Estado en conferencia de prensa, a propósito de la entrega anunciada el martes.

En la primera entrega, el fiscal general, Alejandro Gertz, afirmó que el traslado se produjo en forma expedita, horas después de recibir una lista de Washington con base en una Ley de Seguridad Nacional, sin aplicar la legislación vigente sobre extradiciones. (Sputnik)