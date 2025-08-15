Mueren cerca de 200 personas en 24 horas por lluvias en Pakistán

Islamabad, 15 ago (Xinhua) — Al menos 194 personas murieron y 28 resultaron heridas en incidentes relacionados con las lluvias en diversas partes de Pakistán en las últimas 24 horas, informó hoy viernes la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANGD).

La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa fue la más afectada, donde se reportaron 180 decesos, seguida por Cachemira controlada por Pakistán con nueve muertos y la región norteña de Gilgit-Baltistán con cinco, informó la ANGD.

Funcionarios explicaron que las víctimas fueron causadas por inundaciones repentinas, desprendimientos de tierras y el colapso de viviendas debido a las intensas lluvias monzónicas en las áreas del norte y noroeste del país.

Las inundaciones repentinas también dañaron carreteras, puentes, viviendas, escuelas, depósitos de agua y tierras agrícolas, informó Faizullah Faraq, portavoz del Gobierno de Gilgit-Baltistán.

El funcionario indicó que varias personas están desaparecidas y que los equipos de rescate llevan a cabo operaciones de búsqueda a pesar de las difíciles condiciones, y añadió que se han tomado medidas de emergencia en varias zonas, donde las autoridades permanecen en máxima alerta.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, expresó su pesar por la pérdida de vidas y aseguró que se están tomando todas las medidas de asistencia necesarias para ayudar y rehabilitar a los afectados.

Desde finales de junio, las lluvias de la temporada han cobrado más de 500 vidas en todo Pakistán, de acuerdo con datos oficiales.