Ocho provincias dominicanas en alerta verde por huracán Erin

Santo Domingo, 15 ago (Prensa Latina) El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la República Dominicana colocó hoy en alerta verde a ocho provincias de la costa atlántica ante el paso del huracán Erin a unos 400 kilómetros del extremo noreste del país este domingo.

Las provincias en esa fase – significa nivel de menor riesgo-, son La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Montecristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

El organismo recomendó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas a permanecer en puerto.

Aunque el fenómeno atmosférico no pasará cerca del territorio se esperan lluvias, vientos moderados y oleaje peligroso.

Las precipitaciones incidirán en el país a partir de la tarde de mañana sábado, en especial en el extremo Este y Noreste, pero serán más intensas el domingo cuando el centro del huracán se encuentre más cerca de la República Dominicana y Puerto Rico, de acuerdo con el Instituto de Meteorología.

La alerta verde en República Dominicana significa que hay que estar atentos a cualquier cambio o evolución de las condiciones atmosféricas.

Durante la tarde de este viernes el huracán Erin continuó desplazándose por el océano Atlántico tropical con poco cambio en organización e intensidad.

Su presión central descendió a 993 hectoPascal y los vientos máximos sostenidos se mantienen en 120 kilómetros por hora con rachas superiores, por lo que continúa como un huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.