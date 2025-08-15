Presidenta de México reitera soberanía ante comentarios de Trump

México, 15 ago (Xinhua) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró hoy viernes que «el único que manda en México es el pueblo», tras los recientes comentarios vertidos por el mandatario estadounidense Donald Trump, quien señaló que en el país latinoamericano se hace lo que «dice» el Gobierno de Estados Unidos.

«El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer (jueves), el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante», remarcó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa «Mañanera del Pueblo», celebrada en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, en el sureste mexicano.

El presidente Trump señaló el jueves que «México hace lo que le decimos», durante un evento con motivo del 90° aniversario de la firma de la Ley del Seguro Social en ese país celebrado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, al referirse a las medidas antimigrantes ejecutadas en sus fronteras.

Ante la pregunta sobre el despliegue de tropas estadounidenses en el sur del mar Caribe para combatir a los cárteles de la droga, Sheinbaum insistió en que su Gobierno mantiene el compromiso de colaboración, y cooperación, pero con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los países.

Precisó que, de acuerdo con el reporte del secretario (ministro) de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, diversos buques estadounidenses operan entre Panamá y Sudamérica.

«Tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe», indicó la mandataria.

Recordó que su postura es no al intervencionismo, sí a la colaboración y coordinación y que los conflictos deben resolverse por las vías diplomáticas e instancias internacionales, sin recurrir a actos de injerencia.