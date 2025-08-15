Publicarán artículo de Xi sobre promoción del desarrollo sano y de alta calidad del sector privado

Beijing, 15 ago (Xinhua) — Un artículo de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), sobre la promoción del desarrollo sano y de alta calidad del sector privado del país, será publicado mañana sábado.

El artículo de Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central, se publicará en la edición número 16 de este año de la revista Qiushi, una publicación insignia del Comité Central del PCCh.

Los principios básicos y las políticas del Partido y del país en relación con el desarrollo del sector privado se han incorporado al sistema del socialismo con peculiaridades chinas, y se mantendrán e implementarán sistemáticamente, según el artículo, en el cual también se enfatiza que tales principios y políticas no pueden modificarse ni se modificarán.

En la nueva expedición de la nueva era, dicho sector tiene amplias perspectivas de desarrollo y un inmenso potencial, y es el momento perfecto para que las empresas privadas y los emprendedores demuestren plenamente su destreza, afirma el documento.

Al hacer hincapié en la aplicación efectiva de políticas y medidas dirigidas a apoyar el desarrollo de este sector, señala además que las decisiones del Comité Central del PCCh deben implementarse resueltamente y sin concesiones.

Las empresas privadas y los emprendedores deben promover el espíritu emprendedor, centrarse en fortalecer, optimizar y expandir sus negocios, y contribuir firmemente a la construcción del socialismo con peculiaridades chinas y al avance de la modernización de China, de acuerdo con el artículo.