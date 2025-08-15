Putin invita a Trump a reunirse en Moscú

Anchorage, 15 Ago (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin , ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump , a celebrar un encuentro en Moscú en respuesta a sus palabras de volver a reunirse «muy pronto».

«Hablaremos con usted dentro de poco y probablemente nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias, Vladímir», dijo Trump durante la rueda de prensa conjunta. » La próxima vez, en Moscú «, contestó enseguida Putin.

«Oh, eso es interesante. No lo sé. Me van a criticar un poco por eso. Pero veo que podría suceder . Muchas gracias, Vladímir», reaccionó el presidente estadounidense a la invitación.

El encuentro histórico

Los mandatarios compararon ante la prensa tras su histórica reunión al más alto nivel que tuvo lugar este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El encuentro se celebró a puerta cerrada en formato ‘3 a 3’ y duro casi tres horas .

Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

El encuentro que se celebra esta jornada es el primero entre los dos líderes desde 2019, cuando se Reunión en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. También marcó la primera vez que Putin se vio con un mandatario estadounidense desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022.