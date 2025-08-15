Putin y Trump mantienen reunión en Alaska

Anchorage, 15 Ago (Sputnik).- La histórica reunión de los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, ha comenzado este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

Encuentro en el aeropuerto

Los mandatarios salieron de sus aviones casi al mismo tiempo y se encontraron en la alfombra roja, donde saludaron con un apretón de manos.

Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

Arrancan las negociaciones

El encuentro inició con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Además, la reunión se realiza en formato tres por tres: por un lado, Vladímir Putin junto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y por el otro, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

En el fondo de la sala del encuentro, lucía una pancarta con el eslogan ‘Persiguiendo la paz’.

Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones y, más tarde, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. El encuentro podría durar al menos seis o siete horas, según la estimación del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Moscú espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero.

¿Cómo estarán compuestas las delegaciones?

La parte rusa está representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor presidencial Yuri Ushakov, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

El presidente Donald Trump está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El equipo incluye también a Howard Lutnick, secretario de Comercio, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La lista de personas que viajaron con el presidente Trump a Alaska cuenta, además, con los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff. En total, la delegación de Trump que participará en la cumbre con Putin incluye a 16 personas.

¿Qué temas abordarán?

El tema central de la reunión es la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr la paz a largo plazo.

Mientras tanto, la parte rusa se mostró positiva ante el posible resultado de las negociaciones. El miembro de la delegación Kiril Dmítriev señaló anteriormente que la cumbre de Alaska podría ayudar a ‘reiniciar’ las relaciones entre Rusia y EE.UU.

Provocaciones de Ucrania

El encuentro tiene lugar a pesar de los numerosos intentos de Kiev de socavarlo. En medio de los preparativos para la cumbre, las fuerzas de Ucrania intensificaron sus ataques contra objetivos civiles rusos, así como intentaron desestabilizar la situación e intimidar a la gente con provocaciones en los alrededores de la central nuclear de Zaporozhie.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa denunció la «provocación deliberada» del régimen de Kiev en vísperas de la cumbre de Alaska. «Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas rusas supuestamente llevaron a cabo un ataque contra un mercado en el centro de Sumy y otras zonas pobladas el 15 de agosto son una provocación deliberada», reza el mensaje del organismo.

Según la cartera de Defensa rusa, el objetivo era crear un «ambiente mediático negativo con el fin de perturbar las próximas negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage».

Posturas de Zelenski y Europa

El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, dijo este martes que la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump puede considerarse como una «victoria personal» del presidente ruso. «En primer lugar, [Putin] se reunirá en territorio estadounidense, lo que considero una victoria personal para él. En segundo lugar, está saliendo del aislamiento, justo porque se reúne en territorio estadounidense. En tercer lugar, con esta reunión ha pospuesto de alguna manera las sanciones«, afirmó.

La misma jornada, el líder del régimen de Kiev amenazó con no reconocer los resultados de las conversaciones entre Putin y Trump. Asimismo, no descartó la posibilidad de celebrar un encuentro entre las tres partes en el futuro, algo que Trump también planteó este lunes en rueda de prensa.

Ucrania y algunos países de la Unión Europea han manifestado en privado su preocupación por esta cumbre, según Axios, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Según los informantes, su inquietud radica en que Trump pueda aceptar las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta sus posiciones.

Previamente, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que cualquier acuerdo entre EE.UU. y Rusia debe incluir también a Ucrania y Europa, ante las preocupaciones de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura de Kiev. (Sputnik)