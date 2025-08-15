Réplica de magnitud 6,5 sacude península de Kamchatka de Rusia

Vladivostok, 15 ago (Xinhua) — Una réplica de magnitud 6,5 en la escala de Richter sacudió hoy viernes la península de Kamchatka de Rusia, anunció el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia en su canal de Telegram.

El sismo ocurrió a las 22:11 hora local (10:11 GMT) a unos 97 kilómetros de Petropávlovsk-Kamchatski, la capital regional, a una profundidad de 48 kilómetros. El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 ocurrió en el área de la bahía de Avacha de la península, el más fuerte registrado en la región desde 1952.