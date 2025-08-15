Rusia tacha de provocación las acusaciones de Kiev sobre ataque a mercado en Ucrania

Moscú, 15 ago (Sputnik).- Las acusaciones de Kiev de un presunto ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia contra un mercado de la ciudad de Sumi, en el noreste de Ucrania, y otras localidades son una provocación para socavar las negociaciones ruso-estadounidenses en Alaska, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la ciudad de Anchorage, ubicada en Alaska, para tratar principalmente la crisis ucraniana.

«Las acusaciones del régimen de Kiev de que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia presuntamente llevaron a cabo un ataque contra un mercado en el centro de la ciudad de Sumi y otras zonas pobladas el 15 de agosto constituyen una provocación deliberada destinada a crear un contexto mediático negativo con el fin de socavar las negociaciones ruso-estadounidenses en Anchorage», señala el comunicado.

El ministerio recordó que ya había advertido el martes sobre los preparativos de tales provocaciones por el régimen de Kiev.

Además, el ente castrense subrayó que Rusia no realizó ningún ataque contra Sumi ni otras ciudades.

El 12 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso alertó de las provocaciones de Kiev que se preparaban para atribuir toda la responsabilidad por ataques y víctimas entre los civiles a las Fuerzas Armadas de Rusia.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este. (Sputnik)