Trump afirma estar de acuerdo con Putin en un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania

Washington 16 Ago. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado estar de acuerdo «en gran medida» con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre un intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de una futura paz entre ambos países.

Ambos mandatarios también han coincidido en que Ucrania necesita nuevas medidas de seguridad, pero fuera de la OTAN. «Coincido con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que, naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania», ha indicado Putin en la rueda de prensa posterior al cara a cara entre los dos presidentes.

«Bueno, creo que esos son puntos que negociamos. Y son puntos en los que, de hecho, estamos de acuerdo en gran medida. Creo que hemos coincidido en muchas cosas. Y puedo asegurarte que la reunión fue muy cordial», ha respondido Trump al ser preguntado por las dos cuestiones mencionadas en una entrevista en la cadena de televisión Fox News.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el pasado martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y rechazó la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de «trampolín» para iniciar una nueva ofensiva.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca ha instado al líder ucraniano a que acepté el trato con Rusia aunque «quizás digan que no». Entre los motivos de Zelenski para no llegar a un acuerdo, Trump subraya que Ucrania ha recibido mucha financiación por parte de Europa y Estados Unidos durante el conflicto.

«Biden repartió dinero como si fueran caramelos y Europa le dio un montón de dinero. Nosotros le dimos 350.000 millones de dólares. Europa le dio mucho menos, pero aun así mucho: 100.000 millones de dólares», ha declarado en televisión.