Trump afirma que ahora depende de Zelenski cerrar el acuerdo de paz para Ucrania

Washington, 16 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó el viernes, tras la reunión con su ruso, Vladímir Putin, que ahora depende del líder ucraniano, Vladímir Zelenski, cerrar el acuerdo de paz.

«Ahora depende realmente del presidente Zelenski cerrarlo. Y también diría que los países europeos tienen que involucrarse un poco en las negociaciones, pero depende del presidente Zelenski», dijo el mandatario a la cadena Fox News.

Trump también dijo que confía en que pueda organizarse en breve una reunión entre Putin y Zelenski.

El mandatario estadounidense dijo que participará de ese encuentro porque es lo que ambos líderes quieren.

El viernes, Putin y Trump celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia.

Al respecto, Putin reafirmó que su país tiene interés por el fin del conflicto ucraniano.

Rusia, enfatizó el líder ruso al término de la cumbre, quiere una solución duradera y está dispuesta a trabajar en las garantías de seguridad para Ucrania. (Sputnik)