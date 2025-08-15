Trump afirma que la cumbre de Alaska puede arrojar buenos resultados

Washington, 15 de ago (Sputnik) – El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó este viernes que la cumbre de Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, puede arroja buenos resultados.

«(Putin) es una persona inteligente… (…) Nos llevamos bien. Hay un buen nivel de respeto entre ambas partes. Creo que algo va a surgir. Y he notado que traerá a muchos empresarios de Rusia, y eso es bueno», declaró el mandatario a la prensa.

Trump afirmó, asimismo, que Rusia enfrentará «severas» consecuencias económicas si en la cumbre no hay avances respecto al conflicto en Ucrania.

La Casa Blanca comunicó antes que la cumbre ruso-estadounidense comenzará este viernes a las 11:00 hora de Anchorage (19:00 GMT) en el recinto de la base militar de Elmendorf-Richardson.

Será la primera reunión entre los presidentes Putin y Trump desde que el magnate republicano regresó a la presidencia de EEUU en enero pasado.

Según las previsiones, los dos líderes abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de mutuo interés. (Sputnik)