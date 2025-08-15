Washington, 15 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló que estaría dispuesto a retirarse de su encuentro este viernes en Alaska con su par de Rusia, Vladímir Putin, si las conversaciones no son fructíferas, informó Fox News.

«Me marcharía», declaró Trump al ser consultado por esa cadena de televisión estadounidense.

Además, señaló: «Vamos a reunirnos con el presidente Putin en Alaska, y creo que va a salir muy bien, y si no es así, volveré a casa muy rápido».

El encuentro de Putin y Trump está programado para este 15 de agosto a las 11:00 hora de Anchorage (19:00 GMT) en el recinto de la base militar de Elmendorf-Richardson.

Será la primera reunión entre los dos presidentes desde que Trump regresó a la presidencia de EEUU en enero pasado.

Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero pasado con una conversación telefónica entre los presidentes de las dos potencias, la primera tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Seis días después tuvo lugar la primera reunión de los negociadores de los dos países en la capital de Arabia Saudí, Riad, y luego, el 27 de febrero, las delegaciones de ambas naciones mantuvieron consultas en la ciudad turca de Estambul.

El pasado 10 de abril, Estambul acogió la segunda ronda de consultas entre Moscú y Washington, que se centraron en temas relacionados con el funcionamiento de las representaciones diplomáticas de ambos países.

A lo largo de los últimos tres meses, el presidente ruso, además de sostener varias conversaciones telefónicas con Trump, también se reunió en repetidas ocasiones con el enviado especial presidencial estadounidense, Steve Witkoff.

Ambos países intercambiaron notas fijando un acuerdo sobre garantías mutuas de servicios bancarios y financieros sin trabas para las misiones diplomáticas de Rusia y EEUU, incluidas las contribuciones rusas a la ONU y otras organizaciones internacionales.

Además, se acordaron nuevas medidas recíprocas para facilitar los desplazamientos de los diplomáticos en el país anfitrión, así como la tramitación de sus visados. (Sputnik)