Trump planea imponer la próxima semana aranceles al acero, microchips y semiconductores

Washington, 15 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que planea imponer aranceles a las importaciones de acero, microchips y semiconductores la próxima semana y la siguiente.

«Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente al acero, y también a, diría, chips… y semiconductores», declaró Trump a la prensa antes de partir a Alaska, donde se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

A inicios de mes, Trump, anunció el miércoles que planea aplicar aranceles de alrededor del cien por ciento a chips y semiconductores.

El mandatario norteamericano adelantó que habrá «muchas más» sanciones secundarias y que «podría ocurrir» que aplicara a China un arancel similar al anunciado contra India por la compra de petróleo ruso.

Trump argumentó que esta medida responde a la emergencia nacional en curso derivada de las acciones de Rusia en Ucrania y expresó su disposición a modificarla si Moscú o cualquier país afectado se alinea lo suficiente con Washington en materia de seguridad nacional, política exterior y asuntos económicos. (Sputnik)