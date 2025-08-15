Venezuela acusa a EEUU de impulsar operaciones psicológicas para desestabilizar países soberanos

Caracas, 15 ago (Xinhua) — El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez, acusó hoy viernes a Estados Unidos de ser un artífice de operaciones psicológicas que apuntan a desestabilizar y someter a naciones soberanas, mediante campañas mediáticas que, en el caso venezolano, buscan vincular al país y al presidente Nicolás Maduro con el denominado Cártel de los Soles.

En su programa radial Cable a Tierra, el también ministro de Comunicación señaló que estas narrativas forman parte de una estrategia improvisada y recurrente en la política exterior estadounidense, que ha pasado de acusaciones de terrorismo a imputaciones de narcotráfico.

A su juicio, el propósito es reconfigurar el escenario geopolítico y geoeconómico de Washington para apropiarse de recursos naturales venezolanos.

Ñáñez sostuvo que esta fase responde a una «urgencia geopolítica» derivada de la crisis económica y financiera estadounidense.

Recordó que, además del bloqueo, Washington se ha apropiado de activos venezolanos pretendiendo justificar sus acciones ilegales con relatos políticos.

Pese a ello, afirmó que el Gobierno y la población han derrotado la «guerra cognitiva» y los ataques externos, preservando la paz interna.

El funcionario aseguró que, más allá de la propaganda adversa en redes sociales, la ciudadanía se enfoca en mejorar sus condiciones de vida, laborales y económicas.