Asciende a 251 el número de muertos por hambre en Gaza, según autoridades sanitarias

El Cairo, 16 ago (Sputnik).- El número total de los muertos por malnutrición en el contexto del bloqueo de la franja de Gaza ascendió a 251, incluidos 108 menores, informó este sábado el Ministerio de Salud palestino.

«El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza registró en las últimas 24 horas 11 muertes por hambruna y malnutrición, incluido un menor. De esta manera, el número de los fallecidos por hambruna se elevó a 251, incluidos 108 menores», indica la declaración del ente.

El 13 de agosto las autoridades de Gaza informaron citando los datos de médicos y organizaciones humanitarias que más de un millón de gazatíes menores de 18 años sufren de malnutrición aguda, la falta de alimento amenaza las vidas de 40.000 niños menores de un año y de 250.000 niños menores de cinco años.

El 23 de julio, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización observa un marcado aumento en el número de muertes relacionadas con la desnutrición en la Franja de Gaza, precisando que la desnutrición aguda afecta a más del 10% de la población de Gaza, y que más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes examinadas padecen desnutrición, a menudo en formas graves.

Señaló entonces que la crisis alimentaria se está intensificando debido a los problemas con el suministro de ayuda humanitaria.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 61.200 palestinos muertos y más de 152.000 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)