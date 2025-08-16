Canal de Panamá cumple 111 años de funcionamiento con conquistas y miras hacia la sostenibilidad

Panamá, 16 ago (Xinhua) — Las autoridades panameñas celebraron el viernes los 111 años de operaciones del Canal de Panamá con el bautismo de dos de sus 10 nuevos remolcadores con sistema de propulsión híbrido.

Según las autoridades del Canal, los remolcadores son los primeros con propulsión híbrida en Latinoamérica, característica que aporta a la sostenibilidad ambiental. Construidos a partir de tecnología de punta, cuentan con sistemas de combate contraincendios externo y operan de acuerdo a las especificidades del entorno marítimo panameño.

Sobre la sostenibilidad ambiental, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, destacó que ella «depende de que cuidemos el medio ambiente».

«La sostenibilidad de nuestro propio negocio a futuro depende (del medio ambiente), ya que los clientes de los productos que pasan por el Canal de Panamá reclaman mayor consideración en temas ambientales. Así es que el Canal de Panamá va marcando esa pauta», subrayó.

Los nuevos remolcadores contribuyen a disminuir de forma significativa las emisiones, mejorar la eficiencia energética y reducir el ruido subacuático, beneficiando la fauna marina, de acuerdo a los responsables.

Vásquez recordó que «en 25 años bajo administración panameña, el Canal ha duplicado su capacidad, ampliado sus esclusas y fortalecido su seguridad. Ha pasado de ser una vía estratégica para convertirse en un modelo de eficiencia, transparencia y compromiso técnico».

Agregó que «cada dólar generado (por el Canal) se reinvierte para garantizar que esta arteria siga latiendo al servicio del mundo, y todo excedente aporta al desarrollo social de Panamá».

De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años se han entregado 28.266 millones de dólares en aportes directos al Tesoro Nacional, además de invertir 15.000 millones de dólares en proyectos de capital, mantenimiento operativo y gestión de cuencas.

La ACP vaticina una inversión de 8.500 millones de dólares para proyectos como el lago de río Indio, un gasoducto, el desarrollo de un hub logístico intermodal, así como la construcción de nuevos puertos.

Según datos de la ACP, el Canal de Panamá tiene una estrategia de sostenibilidad que busca la descarbonización, la adaptación al cambio climático y un compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.