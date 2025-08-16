China realiza segundo ensayo para evento conmemorativo de 80º aniversario de victoria contra agresión japonesa y el fascismo

Beijing, 16 ago (Xinhua) — Beijing concluyó el domingo por la mañana, hora local, el segundo ensayo general para la próxima gran celebración en conmemoración del 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino Contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, informó el centro de prensa del evento.

El ensayo, que se llevó a cabo de las 17:30 horas del sábado a las 3:30 horas del domingo en la Plaza de Tian’anmen, tuvo la participación de alrededor de 40.000 personas, incluidos los que tomaron parte en el ensayo y el personal de apoyo in situ.

Los organizadores señalaron que el segundo ensayo, basado en el primero, incluyó más elementos y segmentos, y que todos los procesos se organizaron de manera ordenada y estrechamente vinculados, logrando los objetivos previstos y poniendo a prueba las operaciones organizativas, logísticas y de mando.

La gran celebración, que incluirá un desfile militar, está programada para el 3 de septiembre en la Plaza de Tian’anmen.