China renueva alertas por tormentas, torrentes de montaña y desastres geológicos

Beijing, 16 ago (Xinhua) — China renovó hoy sábado las alertas meteorológicas por tormentas, torrentes de montaña y desastres geológicos en varias regiones, anunciaron las autoridades.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) emitió una alerta azul por tormentas, pronosticando lluvias intensas desde hoy hasta el domingo en partes de Jilin, Liaoning, Shandong, Hebei, Henan, Sichuan, Guangdong, Guangxi y Hainan.

El Ministerio de Recursos Hídricos y la Administración Meteorológica de China (AMCh) emitieron conjuntamente una alerta amarilla por posibles torrentes de montaña, destacando un riesgo relativamente alto en algunas zonas de Shandong y Hainan.

Por otra parte, también emitieron una alerta amarilla por riesgos de desastres geológicos en algunas zonas de Hebei, Shanxi, Shandong, Yunnan y Shaanxi.

Esta noche, la AMCh rebajó su nivel de respuesta de emergencia para desastres meteorológicos relacionados con tormentas de nivel III a nivel IV.

Se instó a las autoridades locales de las zonas afectadas a que implementen las precauciones necesarias para mitigar posibles desastres.

China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles, en el que el rojo representa la alerta más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul. El sistema de respuesta a emergencias también tiene cuatro niveles, siendo el nivel I el más grave.